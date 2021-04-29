Рада "завернула" законопроект о накопительных пенсиях

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов

Верховная Рада отправила в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Об этом сообщает "Укринформ".

"Ставлю на голосование предложение о направлении в Комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", регистрационный номер 2683", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что актом предполагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечения работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

В частности, предполагается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере 1 % от заработной платы (дохода). По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

В то же время работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Законопроєктом также предлагается установить, что средства накопительной системы является собственностью участников системы (лиц, с заработной платы которых производятся отчисления) в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Также законопроєктом предложена комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в Пенсионном казначействе, привлечение Центрального администратора для удешевления и консолидации услуг по администрированию персонифицированных счетов участников Пенсионного казначейства, а также в негосударственных пенсионных фондах, допущенных к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

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Управление активами средств Пенсионного казначейства будет осуществляться компаниями по управлению активами, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Предполагается, что хранение активов Пенсионного казначейства будет осуществляться банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Как отмечается в пояснительной записке, авторизация компаний по управлению активами, хранителей, негосударственных пенсионных фондов, администраторов и страховых компаний будет осуществляться путем включения их в Реестр авторизованных субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения при условии соответствия таких субъектов установленным законом требованиям.

Участник системы должен выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамичный) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

При этом свой выбор участник системы осуществляет в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора или подает заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

Отмечается, что взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры.

Участник системы будет иметь право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

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Законопроектом определяется, что участники системы будут иметь право на получение за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Также актом предусмотрено внесение изменений в ряд законодательных актов Украины с целью предсказания ответственности за нарушение законодательства в системе общеобязательного накопительного обеспечения, согласование норм законопроекта с нормами действующего законодательства.

Как отметила в комментарии журналистам в Верховной Раде заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, доработанный законопроект внесут в парламент в течение десяти дней.