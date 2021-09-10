Рада запретила сексизм в рекламе

Верховная Рада

В законе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Такая реклама содержит утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде превосходства одного пола над другим. Либо содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, либо унижает достоинство человека по признаку пола.

Запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления.

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Ранее сообщалось, что народные депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду Украины два законопроекта, которыми предлагается определить понятие "сексизм" и установить наказание за его проявления.