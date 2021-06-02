Рада запретила отпускать лекарственные средства детям младше 14 лет

Фото из открытых источников

Проект закона за основу и в целом поддержали 306 народных депутатов

Верховная Рада Украины запретила аптекам продавать любые лекарственные средства детям, не достигшим 14-летнего возраста. По это свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как отмечается, проект закона №5122 о внесении изменений в статьи 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям за основу и в целом поддержали 306 народных депутатов.

Согласно ему, "реализация (отпуск) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещается".

Кроме того, в случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация (отпуск) лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.

Новости по теме: Торговля лекарствами онлайн: Кому и при каких условиях разрешат в Украине продавать медпрепараты

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Боярка две ученицы лицея отравились в результате употребления неизвестного вещества, одна девушка скончалась.

Впоследствии правоохранители установили, что две семиклассницы, которые отравились в лицее Боярки, приняли по 40 таблеток медицинского препарата " Дротаверин".