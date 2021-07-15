Рада ввела режим paperless

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Заседание Верховной Рады Украины КП в Украине

За соответствующий законопроект проголосовали 238 нардепов

Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании парламента.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Проектом закона предлагают принять, что если для получения услуги от гражданина требуют документы или информацию, содержащуюся в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать. В таком случае предоставитель услуги, представляющий государство, самостоятельно получает такую информацию.

Кроме того, законопроект впервые внедряет понятие "электронная публичная услуга". Последняя приравнивается к бумажным услугам. Также устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Также электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сейчас в Украине будут параллельно действовать три формы паспортов – бумажные, ID-карты и цифровые.