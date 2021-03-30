Рада разрешила в течение суток в "особый период" призывать резервистов

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В этот резерв войдет небольшая группа граждан, " которые уже отслужили и имеют боевой опыт"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3553, который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. За проголосовали 256 нардепов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ касается внедрения нового вида службы, что предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва в особый период. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв.

По словам руководителя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завітневича, до этого резерва войдет небольшая группа граждан, "которые уже отслужили и имеют боевой опыт".

Закон позволит реформировать местные органы военного управления путем создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, документ вносит изменения в Уголовный кодекс в части уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Нарушителей закона будут наказывать штрафами в размере от 510 до 850 грн. Повторное нарушение или совершения такого нарушения в особый период будет караться штрафом до 1700 грн.

Умышленную порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату, будет означать штраф в размере 510-850 грн. В период этот штраф будет колебаться от 850 до 1700 грн.

Уклонение резервиста от воинского учета после предупреждения военного комиссара фактически означает штраф от 5100 до 8500 грн или исправительные работы на срок до двух лет.

Уклонение от учебных сборов будет караться штрафом от 8500 до 11 900 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

Самое суровое наказание будет ждать тех, кто, будучи резервистом, решил уклониться от призыва на военную службу по мобилизации или во время особого периода. Предлагают наказывать их лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также в десять раз увеличили штрафы за нарушение воинского учета работников. В частности, установить за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке штраф на граждан от 1700 до 3400 грн и на должностных лиц – от 3400 до 5100 грн. А в особый период на должностных лиц – от 5100 до 8500 грн.

Тем, кто будет проходить службу по новому ее виду (военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период), будут гарантировать содействие в трудоустройстве и предоставление первого рабочего места минимум на два года.

К тому же изменили ч. 3 ст. 119 Кзот, которая гарантирует сохранение рабочего места, должности и среднего заработка за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации на срок до дня фактического увольнения. К этой категории работников добавляются те, кого призвано на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о совершенствование исполнения воинского долга и ведение воинского учета.