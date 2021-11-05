Рада приняла закон об электронной регистрации места жительства
Проект №5463 во втором чтении поддержали 238 депутатов
Верховная Рада приняла закон об электронной регистрации места жительства. Об этом шла речь на заседании ведомства 5 ноября.
Законом (проект №5463) вводится декларирование места жительства - сообщение лицом органа регистрации адреса своего места проживания в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины.
В соответствии с положениями законопроекта место жительства декларируется в:
- жилье, которое находится в частной собственности;
- жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, воинских частях, специализированной социальной учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т. п).
Место жительства регистрируется:
- в жилье коммунальной собственности, подлежащей приватизации;
- в служебном жилье.
Кроме того, законом закрепляется право собственника (собственников) жилья отменить задекларированное/зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье, которое ему принадлежит по основаниям указанных в законе без решения суда.
Как сообщалось ранее, Рада одобрила в первом чтении законопроект №5694 о введении электронного удостоверения ветерана войны. При этом депутаты в два раза сократили срок подготовки ко второму рассмотрению.