Рада поддержала снижение акциза на крафтовое пиво в первом чтении

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В частности, для производителей такого пива установят неограниченный срок действия лицензии на производство

Верховная Рада на заседании 20 мая приняла два законопроекта, которыми определяются отдельно малые производители пива, определяются условия их работы и предлагается уменьшения акцизного налога на 50%. Об этом говорится в законопроектах №5118 и №5119.

Так, №5118 фиксирует изменения в Налоговый кодекс и устанавливает акциз на пиво, производимое малыми производителями пива, в размере 1,39 грн/литр (вместо 2,78 грн/литр).

В то же время, №5119 предоставляет определение термина "малые производители пива". Это предприятия, осуществляющие по полному технологическому циклу производство пива в объеме, не превышающем 200 000 гектолитров в год.

Если два или более пивоваренных завода сотрудничают, объединенный годовой объем продукции не превышает 200 000 гектолитров в год, такие пивоваренные заводы рассматриваются как единый независимый пивоваренный завод.

Они также должны использовать помещения, которые физически находятся отдельно от территории любой другой пивоварни и не производят пиво на основании договора на право использование торговой марки или производственного процесса другого производителя.

Для малых производителей пива внедрят следующие изменения:

устанавливается неограниченный срок действия лицензии на производство;

отменяется обязательная аттестация производства каждые пять лет;

отменяется необходимость получения отдельной лицензии на оптовую торговлю в случае получения лицензии на производство пива;

при наличии лицензии, годовая плата за которую установлена в размере 30 тысяч гривен – исключаются нормы о применении финансовых санкций в виде штрафов в случае оптовой торговли пивом свыше 3000 гектолитров пива в год;

штраф в размере 1700 грн для малых производителей пива и винодельческой продукции за несвоевременное представление отчета или недостоверных сведений об объемах производства.

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Ранее сообщалось, что на территории Черкасской, Полтавской и Житомирской областей разоблачили склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.