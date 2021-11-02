Рада одобрила в первом чтении введение е-удостоверения ветерана войны

"Дія" Фото из открытых источников

При этом депутаты в два раза сократили срок подготовки ко второму рассмотрению

Сегодня Рада одобрила в первом чтении законопроект №5694 о введении электронного удостоверения ветерана войны. Об этом говорится на сайте правительства.

Как отмечается, в первом чтении законопроект №5694 поддержал 291 народный депутат. Ранее документ рекомендовал принять комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Законопроект принят за основу с сокращением на половину сроков подготовки ко второму чтению.

Известно, что окончательное принятие законопроекта позволит получать электронное удостоверение ветерана войны. Е-документ станет цифровым аналогом удостоверения в форме книжечке.

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Как сообщалось ранее, на платформах государственных услуг онлайн "Дія" в 2022 году станут доступными сервисы для ветеранов АТО / ООС, Второй мировой войны, членов семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств.