Рада намерена упростить выдачу документов украинцам из Крыма и ОРДЛО
За эту инициативу проголосовали 315 народных депутатов
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается упрощение процедуры получения украинских документов для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины, передает "Укринформ".
"Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также определения места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях", – говорится в пояснительной записке.
В частности, определяется, что внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированных территориях в документ, подтверждающий гражданство Украины, удостоверяющий личность или ее специальный статус во время их оформления, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места проживания, либо сведений, внесенных в документы лица, которые подлежат обмену.
Кроме того, устанавливается, что оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях, осуществляет Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.
Также предусматривается внесение изменений в Закон "Об обеспечении прав и свобод и правового режима на временно оккупированной территории Украины" в части отмены справки, подтверждающей место нахождения лица, которое проживает на временно оккупированной территории или переселилось с нее, из-за потери своей актуальности.
Ранее сообщалось, что в Украине для переселенцев ограничат размер процентов по пользованию кредитом, который начисляют в течение указанного в договоре времени.