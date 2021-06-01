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Рада намерена упростить выдачу документов украинцам из Крыма и ОРДЛО

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

За эту инициативу проголосовали 315 народных депутатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается упрощение процедуры получения украинских документов для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины, передает "Укринформ".

"Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также определения места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях", – говорится в пояснительной записке.

В частности, определяется, что внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированных территориях в документ, подтверждающий гражданство Украины, удостоверяющий личность или ее специальный статус во время их оформления, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места проживания, либо сведений, внесенных в документы лица, которые подлежат обмену.

Кроме того, устанавливается, что оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях, осуществляет Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.

Также предусматривается внесение изменений в Закон "Об обеспечении прав и свобод и правового режима на временно оккупированной территории Украины" в части отмены справки, подтверждающей место нахождения лица, которое проживает на временно оккупированной территории или переселилось с нее, из-за потери своей актуальности.

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