Работа для детей: С какого возраста могут работать несовершеннолетние и какие права они имеют

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Для несовершеннолетних работников предусмотрен ряд льгот

Несовершеннолетние по определенным причинам иногда начинают работать в достаточно юном возрасте. Поэтому необходимо знакомить детей, которые хотят работать, с их правами, предусмотренными законами, и специальными нормами по охраны труда. Об этом сообщает "Всеосвіта".

Отмечается, что по данным Государственного комитета по статистике, из 11 тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет к работе привлечено почти 4 тысячи из них. 46% таких несовершеннолетних работают в сельском хозяйстве, 26% – в торговле, 19% – в сфере услуг. Всего в мире к работе задействовано почти 250 миллионов детей.

Согласно Кодексу законов о труде, принимать на работу могут детей, достигших 16 лет. При этом дети могут работать с 15 лет, но с согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет.

В свободное от учебы время и с согласия родителей допускается прием на работу детей, достигших 14-летия. Это касается выполнения легкой работы учащимися школ, профтехов и средних специальных заведений, которая не наносит вреда здоровью и не нарушает процесса обучения.

Всех людей в возрасте от 18 лет можно принять на работу только после медосмотра, который ежегодно необходимо проходить до 21 года.

В то же время дети, работающие, имеют право:

на выплату зарплаты, как у взрослого работника;

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени;

на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное время.

Для несовершеннолетних от 16 до 18 лет продолжительность рабочего времени должна составлять 36 часов в неделю, от 15 до 16 лет – 24 часа, а для детей от 14 до 15 лет – 24 часа в неделю в период каникул.

В случае работы школьников в течение учебного года в свободное от учебы время, продолжительность их труда не может превышать половины продолжительности рабочего времени для людей соответствующего возраста.

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Кроме того, для детей, которые работают, запрещено:

увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа (соответствующие действия возможны только с согласия городской службы по делам детей и при наличии соответствующих оснований);​

привлечение к работе в ночное время;

привлечение к сверхурочной работе;

привлечение к работе в выходные и праздничные дни.

Важно, что с несовершеннолетним работником обязательно необходимо заключение трудового договора в письменной форме. Также работодатель должен завести трудовую книжку работнику не позднее, чем после пяти дней со времени принятия на работу.

При этом несовершеннолетние дети не имеют испытательного срока при приеме на работу, а работодатель должен бесплатно провести для такого работника инструктаж, обучение по вопросам охраны труда и по оказанию первой медицинской помощи.

В свою очередь, нарушение правил трудоустройства несовершеннолетних могут квалифицировать как грубое нарушение трудового законодательства, что повлечет привлечение работодателя к уголовной ответственности.

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Напомним, недавно врачи рассказали, что Удаленная работа может навредить здоровью поскольку у людей появляется недостаток физической активности. Чтобы избежать ослабления иммунитета, медики советуют регулярно делать разминку и не перегружаться.