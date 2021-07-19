Пятая часть абитуриентов провалила ВНО по истории Украины, - УЦОКО

По словам руководителя УЦОКО, дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты чем те, которые демонстрируют по математике

"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не обладают картографическими умениями. И которые совершенно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет", - отметил Бойко.

Также он добавил, что эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа.

"Такие абитуриенты, получив полное общее среднее образование в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины. С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты чем те, которые демонстрируют по математике", - резюмировал Бойко.

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Напомним, ранее мы писали об образовательном скандале в Украине. Более трети абитуриентов провалили внешнее независимое оценивание по математике. По данным Украинского центра оценивания качества образования, порог сдал/не сдал (а он в этом году составил лишь 10 баллов, это четверка по школьной 12-балльной системе) не преодолели 31,11% участников ВНО.

Позже министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в этом году каждый третий абитуриент провалил ВНО по математике. В Минобразования не считают, что нынешние тесты были слишком сложными для учеников, а пандемия никоим образом не повлияла на знания.