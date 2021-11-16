Пять украинских городов останутся без газа во время запуска "ПП-2", - оператор ГТСУ

"Оператор ГТС Украины" tsoua.com

Украине также будет недоступен реверс газа из европейских стран

Оператор ГТС Украины предупреждает, что в случае прекращения транзита газа из РФ пять городов на украинско-российской границе останутся без газоснабжения. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба компании.

"Этот газопровод несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину. Ведь каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск Северного потока-2 приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. В результате пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в этом случае значительно ограничится способность Украины импортировать газ из Европы.

"Нам будет не доступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", - отметил Оператор.

Также Оператор будет вынужден изменить режим работы по транзитному обслуживанию исключительно внутренних маршрутов.

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Напомним, федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как российского оператора газопровода "Северный поток-2". Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочернему предприятию.