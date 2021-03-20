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В Крыму запретили владеть земельными участками иностранцам, в том числе украинцам

АР Крым Фото из открытых источников

Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Об этом сообщает РБК

Согласно сообщению, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым большинство районов полуострова были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Известно, что ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). К ним попали Евпатория, Керчь, Ялта, Судак и 12 муниципалитетов Севастополя.

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В то же время под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как отмечается, по состоянию на апрель 2020 года более 11,5 тыс. участков, подпадающих под действие запрета, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы. Владельцами земли в регионе также являются граждане и юридические лица из Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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Напомним, ранее министры иностранных дел стран "Большой семерки" заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины по случаю седьмой годовщины попытки аннексии Крыма Россией

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