Пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни, – Шмыгаль

По словам главы правительства, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное для них время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации населения должны работать в выходные и праздничные дни. Он подчеркнул, что они должны работать постоянно. Об этом он сообщил во время заседания правительства .

По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное для них время.

"Важно, чтобы в выходные и праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в Киеве Центры массовой вакцинации населения приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости. Людей призвали сделать прививку раньше или с 25 августа.