Противопоказания к COVID-вакцинации: В Минздраве объяснили, при каких условиях будут выдавать справки

У многих стран мира не хватает вакцин даже на первую дозу etu.ru

Противопоказаниями не считаются случаи потери сознания человека

Гражданам Украины будут выдавать справки о невозможности завершить вакцинацию от коронавируса, если после первой дозы они будут чувствовать себя плохо или иметь специфические симптомы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

"Любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому лицу может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана", – подчеркнул он.

В то же время Кузин отметил, что врач может рекомендовать такому пациенту другой тип вакцины для получения второй прививки.

"Например, могут рекомендовать инактивированную, если первая была Pfizer. Но это будет решение врача. Для этого национальная техническая группа экспертов разрабатывает отдельные рекомендации относительно того, какая врачебная тактика должна быть в отношении анафилактических реакций", – заверил он.

По словам главного санврача, противопоказаниями не считаются случаи потери сознания человека.

"Мы обратили внимание на то, что определенная часть людей достаточно эмоционально воспринимает сам факт введения вакцины, и это приводит к обмороку. [...] Это не является неблагоприятным событием после иммунизации, потому что это связано с психоэмоциональным состоянием человека", – пояснил Кузин.

Кроме этого, заместитель главы Минздрава заявил, что людям, имеющим противопоказания к вакцинации вообще, также выдают медицинскую справку установленной формы о наличии абсолютных медицинских противопоказаний.

"Это медицинские состояния, при которых человек не имеет и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент – менее одного процента людей. Это единичные случаи, и сейчас жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует", – отметил он.

Также главный санврач уточнил, что сердечно-сосудистые болезни не являются противопоказанием, а наоборот – этим больным рекомендовано делать прививки.

"В зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была.

С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний утвержден, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом", – добавил Кузин и предположил, что в ближайшее время Кабмин урегулирует этот вопрос.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях к COVID-вакцинации. В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не может получить вакцинацию, однако таковых в стране – менее одного процента людей.