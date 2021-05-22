Протест заробитчан в Чехии из-за невыплаты зарплат: закарпатец объявил бессрочную акцию

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О бессрочной акции протеста объявил закарпатец Ярослав Чепа - председатель общественной организации, которая помогает работникам из Украины бороться за их права, сообщает "Перший.com.ua".

Прямой эфир с заявлением Ярослав опубликовал 20 мая. В обращении мужчина рассказал, что к нему обратились работники супермаркета "Глобус", которым на протяжении длительного времени не выплачивают заработные платы. На месте, где проходит бессрочная акция, уже установили баннеры с лозунгами и требованиями восстановить справедливость. На локации вблизи супермаркета также припарковали фургон, где протестующие смогут переночевать при необходимости.

Напомним, в июне 2020-го Ярослав Чепа объявил голодовку. На такие меры закарпатец пошел, чтобы поддержать работников, которым почти 3 месяца не выплачивали зарплату на заводе "Bobcat" в Чешском городе Добржиши. Почти неделю закарпатец провел под стенами завода и употреблял только воду.

Чтобы избежать подобных ситуаций, и защитить наших земляков на чужбине, в Мукачево подписали меморандум в защиту и полной поддержке украинского гастарбайтера за рубежом.

Участники - мукачевский профсоюз "Партнер" и профсоюзная организация иностранных работников и работников агентств Чешской Республики. Украинский гастарбайтер чувствовать себя своим находясь в любой стране Евросоюза - уверяют чешские представители. Все будут работать на одинаковых условиях и более украинские работники не останутся наедине со своими проблемами. Чешская профсоюз работников совместно с коллегами профсоюза Партнер защищать интересы каждого украинском, который обратится за помощью.