Похищение опасных вирусов в Киеве: В прокуратуре раскрыли детали

Опасные штаммы вирусов Фото из открытых источников

При проведении обысков правоохранители изъяли в продуктовом холодильнике подозреваемой 7 флаконов с опасным вирусом

Бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов воровала опасные вирусы и хранила их в домашнем холодильнике. Об этом сообщила в комментарии УП спикер киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, в 2020 году заведующая сектором вышеуказанного института, зная то, что у нее заканчивается контракт, стала выносить из служебных помещений штаммы вируса ньюкаслской болезни птицы (входят в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, – ред.).

Максимец уточнила, что подобный материал лаборатории используют для производства вакцины.

При проведении обысков правоохранители изъяли по месту жительства подозреваемой 7 флаконов с этим материалом.

Женщина отрицала, что это штаммы вирусов, однако после проведения исследований эксперты комиссионно пришли к выводу, что изъятые вещества являются ими.

Как следствие, бывшей сотруднице объявили о подозрении по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Максимец отметила, что своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тысяч гривен.

Объясняя, как такое могло произойти, представитель прокуратуры отметила, что подозреваемая занимала однозвенную должность, над которой не осуществлялся должный контроль за тем, как она ведет записи и использует эти вещества.

На следующей неделе женщине будут избирать меру пресечения. Подозреваемая отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции.

"Сейчас в рамках уголовного производства не установлено непосредственно факта реализации, однако мы не исключаем, что круг лиц, которые работают в этой сфере могли быть заинтересованными в приобретении этих штаммов", - отметила Максимец.

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