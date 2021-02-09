Проходит по 3518 эпизодам: В Германии предъявили обвинения 100-летнему экс-охраннику концлагеря

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Обвиняемый с 1942 по 1945 год работал охранником в концлагере Заксенхаузен, на территории которого погибли в общей сложности более 100 тысяч человек

Немецкая прокуратура предъявила обвинения в соучастии в нескольких тысячах убийств во время Второй мировой войны 100-летнему жителю Бранденбурга. Об этом сообщает Reuters.

По данным следствия, обвиняемый с 1942 по 1945 год работал охранником в концлагере Заксенхаузен, на территории которого погибли в общей сложности более 100 тысяч человек.

Прокуратура считает, что мужчина намеренно и с материальной выгодой участвовал в убийстве 3518 человек. В последние годы немецкие власти предъявили обвинения нескольким гражданам преклонного возраста, работавшим в концлагерях.

Так, на прошлой неделе стало известно о деле против 95-летней Ирмгард Ф., бывшего секретаря в концлагере Штуттгоф. Ее обвиняют в пособничестве убийству более чем 10 тысяч человек. Теперь суды должны решить, принимать ли эти дела к рассмотрению.

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Напомним, в конце прошлого года Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей.