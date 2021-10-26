Произведения украинского искусства можно будет приобрести в криптовалюте

В условиях пандемии коронавируса взаимодействие музеев с публикой стало непростым вызовом

"Искусствоведы, дизайнеры и программисты объединили усилия, чтобы совсем скоро презентовать украинскому потребителю уникальную цифровую NFT-коллекцию отечественного искусства. Купить NFT-версии картин Александра Мурашко, Александры Экстер, Всеволода Максимовича или Николая Пимоненко все желающие смогут после официального запуска торговой площадки StampsDaq в начале 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, музейщики ищут новые подходы и прибегают к экспериментам, чтобы побудить поколение "тиктокеров" посещать экспозиции.

Добавляется, что в условиях пандемии коронавируса взаимодействие музеев с публикой стало непростым вызовом.

Однако новейшие технологии позволили искусству оставаться важной частью жизни и в новых реалиях.

Например, благодаря блокчейну практически каждый может гарантировать себе право собственности на цифровой объект, в частности произведения искусства.

В пресс-службе отметили, что благодаря стартапу StampsDaq коллекция Национального художественного музея Украины станет еще доступнее.

Очень скоро NAMU в сотрудничестве с StampsDaq выпустит эксклюзивную коллекцию NFT лучших образцов украинского искусства.

Подчеркивается, что с каждого купленного NFT токена музей будет получать роялти в объеме 10% от стоимости криптовалюты.

Изображения произведений Александра Мурашко, Александры Экстер, Николая Пимоненко, Всеволода Максимовича и других будут доступны на торговой площадке StampsDaq в 5 степенях редкости: обычный, редкий, супер редкий, ультра редкий и уникальный.

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Сейчас дизайнеры работают над тем, чтобы придать каждому из этих уровней неповторимости благодаря анимационным элементам.

Иначе говоря, известные полотна NAMU оживут на экране ваших гаджетов. Это совершенно новый уровень опыт для украинского зрителя.

"Новейшие технологии стирают все больше границ, и в частности, помогают классическому искусству выйти за рамки своей традиционности. Сотрудничество Национального художественного музея Украины со стартапом StampsDaq ценно для музея тем, что благодаря стартапу музей становится еще ближе к мировому зрителю", - рассказал генеральный директор музея Юлия Литвинец.

Сообщается, что, помимо возможности приобретения в виде NFT произведений искусства, блокчейн-экосистема StampsDaq позволит покупать почтовые марки разных стран мира.

Таким образом, стартап ставит своей целью не только усиление интереса к классическому искусству, но и развитие мировой филателии в NFT-формате.

"Мы хотим, чтобы благодаря StampsDaq мировая филателия снова стала мейнстримом. В ноябре 2020 года наша компания стала ассоциированным членом Dot Post Group (DPG) является структурным подразделением Всемирного Почтового Союза. Вместе мы будем работать над запуском единого цифрового рынка крипто марок.

Более того, StampsDaq подписал договор с почтовой администрацией Кот-д'Ивуар и теперь обладает эксклюзивным правом на изготовление NFT-марок этой страны. Это только первый договор - вскоре мы объявим о сотрудничестве с рядом других почтовых администраций по всему миру", - прокомментировал CEO стартапа StampsDaq Андрей Шаповалов.

В пресс-службе рассказали, что в начале декабря стартап StampsDaq планирует провести публичный краудфандинг специального выпуска токенов на платформе Binance.

Позже их можно будет обменять на NFT-предметы искусства и почтовые марки в пропорции 1 NFT = 100 токенов блокчейна StampsDaq.

Как известно, NFT - это уникальный цифровой актив, построенный на основе технологии блокчейн.

Токены NFT предоставляют художникам и создателям контента уникальную возможность монетизировать свои произведения.

Сфера цифрового искусства была первой, где началось массовое использование NFT, благодаря способности технологии блокчейн обеспечивать уникальный подпись и право собственности на NFT.

NAMU — старейший музей в Киеве, открытый в 1899 году. Обладает уникальной коллекцией произведений украинской живописи, графики, скульптуры и иконописи от времен Киевской Руси до современности.

Музейные фонды насчитывают около 40 тысяч единиц хранения (живопись, графика, архивные документы, фотография и прочее).

Коллекция создавалась благодаря пожертвованиям известных семей украинских меценатов Ханенко, Терещенко, Викентия Хвойки, Николая Биляшивского.

StampsDaq — украинско-эстонский стартап, который работает над созданием блокчейн-экосистемы цифровой филателии и искусства.

Главная его цель — предоставить возможность всем желающим покупать, продавать и обменивать авторизованные почтовые марки и произведения искусства в виде цифровых активов NFT. StampsDaq является официальным партнером почтовой администрации Кот-д'Ивуар и ассоциированным членом Dot Post Group (DPG) является структурным подразделением Всемирного Почтового Союза.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.