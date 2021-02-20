Программа медицинских услуг-2021: Какие врачи будут оказывать помощь бесплатно

Стало известно, к кому больше всего обращались украинцы в больницах Фото из открытых источников

Государство будет покрывать расходы на обслуживание пациентов стоматологами и гинекологами

Украинцы в рамках новых тарифов услуг врачей по Программе медицинских услуг будут получать консультации гинекологов и стоматологов бесплатно. Об этом во время брифинга сообщила первая заместительница министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает "Украинская правда. Жизнь".

По ее словам, с 1 апреля 2021 года государство берет на себя обязательство оплачивать ежемесячное сопровождение беременных женщин гинекологом. В частности, сумма за консультации и простейшие анализы составляет 720 грн. Также предусматривается покрытие расходов в размере 116 грн на посещение украинцами стоматологического кабинета.

При этом Садовьяк добавила, что власти Украины будут обеспечивать бесплатным лечением больного туберкулезом. Выделенная сумма составляет 775 грн. Еще безвозмездно будут оказывать медицинскую помощь пациентам с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Выделенная стоимость лечения на 1 месяц достигает 25 953 гривен. А для несовершеннолетних с таким диагнозом - 90 755 гривен.

Кроме этого специалист отметила, что за сопровождение 65 пациентов с проблемами психического здоровья одна медицинская команда будет получать 50 535 гривен в месяц. Государство также отдельно будет платить врачам, готовым быстро реагировать в условиях пандемии. Эта сумма составит 764 232 гривен в месяц.

Первая заместитель главы Минздрава объяснила, если пациенту откажут в бесплатном предоставлении медицинских услуг, то это станет поводом к жалобам и дальнейшему расследованию.

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Ранее сообщалось, что стало известно, сколько будут получать мобильные медицинские бригады. В частности, в первый месяц сумма будет общей и будет составлять 8 тысяч, а затем НВСУ будет платить за каждую сделанную вакцину.