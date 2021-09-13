На Украину надвигается похолодание: Синоптики назвали дату

из открытых источников

Температура воздуха опустится до +15 градусов

В Украину придет похолодание в конце недели. Температура воздуха опустится в западных, северных и центральных областях. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, с пятницы, 17 сентября, в Украине будет царить холодная погода.

Температура воздуха днем на западе составит +15...+20, а ночью +10...+12. На севере днем будет +15...+18, а ночью +6...+8°C.

Также в центральных областях будет +15...+22, а ночью +7...+11. На юге ожидается теплая погода, днем будет +21...+25, а ночью +10...+15. На востоке ожидается днем +20...+23°C.

В столице в пятницу будет +15...+17 днем и +10...+12°C ночью.

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Напомним, что в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, сохранится теплая погода. В западных областях и в Киеве ожидаются грозы. В западных областях температура + 22...+24 градусов днем и +10...+12 градусов ночью. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются грозы.

В столице сегодня также ожидаются грозы. Температура воздуха прогреется до +24...+26 градусов днем. Ночью опустится до +12...+14°C.