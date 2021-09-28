Прогноз погоды в Украине на сегодня: Комфортная температура и дожди

На территории страны будет наблюдаться переменная облачность

Отмечается, что на территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

На севере днем температура составит +12...+ 14°, ночью + 4...+6°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем ожидается дождь.

На юге днем + 14...+ 17°, ночью +7...+ 11°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без осадков.

На западе днем + 12...+ 15°, ночью + 4...+ 7°С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируется.

На востоке страны днем температура составит + 13...+ 16°, ночью + 4...+8°С. Днем кратковременные дожди, ночью без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью +5. ..+ 7°, днем + 13...+ 15°С, по области ночью будет +3...+ 6°, днем + 12...+ 15°С.

Прогноз погоды на 28 сентября Укргидрометцентр

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Напомним, ранее мы писали, что в этом году осень в Украине будет сухой, особенно в октябре. Также вероятны ранние заморозки, могущие представлять опасность.

Согласно прогнозам, также может быть довольно теплым и ноябрь, с температурами выше многолетней нормы.