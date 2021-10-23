Прогноз погоды в Украине на сегодня: Дожди и +19 градусов тепла

В Киеве прогнозируется переменная облачность, но без осадков

В Украине сегодня, 23 октября на востоке и на юге страны ожидаются дожди, днем температура поднимется до +19 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем прогнозируется +10...+ 14, ночью +3...+6. Осадков не ожидается.

В северных областях температура воздуха днем составит +12...+14, ночью + 4...+7. Без осадков.

На Востоке в течение суток ожидаются незначительные дожди, температура воздуха будет достигать днем + 13...+ 17 градусов, а ночью +6...+11.

На петухе также прогнозируют дожди, которые продержатся в течение всех суток. Столбик термометра днем составит +15...+ 19, ночью + 9...+12.

В центральных областях ожидается сухая и ясная погода. Днем температура составит + 12..+ 15, ночью + 12...+15.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут + 12...+ 14, ночью + 5...+7 градусов

Укргидрометцентр

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Напомним, что ранее синоптики прогнозировали возвращение потепления в Украину. Температура воздуха в западных областях поднималась до + 20 днем.

А в Киев теплая погода пришла с температурой + 15...+17.

Также в Украине Вчера прогнозировалась теплая солнечная погода с сильным ветром. В частности температура воздуха днем поднималась до + 19 градусов.

В Киеве ожидалась теплая и сухая погода, с температурой воздуха днем +15...+17, а ночью до + 6...+8.