Прогноз погоды в Украине: Будет облачно, но без существенных осадков

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В воскресенье, 26 сентября, ожидается потепление до +25 градусов

Синоптики прогнозируют в Украине в течение недели облачную погоду, преимущественно без существенных осадков. Об этом "Укринформу" сообщили в Гидрометцентре.

"26 сентября в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13°; днем +14...+19°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части +20...+23°, в Одесской области до + 25°", - говорится в сообщении.

Также 27-28 сентября в Украине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9° тепла, днем +11...+16°; на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12°, днем +13...+18°, на Закарпатье до +23°.

А 29-30 сентября ожидается преимущественно без осадков. Температура ночью +2...+8° тепла, днем +9...+15°; на Закарпатье и побережье Черного моря ночью +6...+12°, днем +12...+18°.

Кроме этого, в столице 26 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью +11...+13°, днем +15...+17°; по области ночью +8...+13°, днем +14...+19°.

"27-28 сентября в Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9° тепла, днем +11...+16°", - сообщил Укргидрометцентр.

В течение 29-30 сентября в столице будет без осадков. Температура ночью +2...+7°, днем +9...+14°.

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Как сообщалось ранее, завтра, 26 сентября, синоптики прогнозируют возможные сильные порывы ветра. В некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение.