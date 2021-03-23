Прогноз погоды на сегодня: В Украине мокрый снег с дождем и до +6 градусов
В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3 градусов
На всей территории Украины сегодня, 23 марта, ожидается снег с дождем. Однако дневная температура воздуха во всех областях будет "плюсовая". Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе страны днем будет +5...+ 6, а ночью -2...-4. В северных и центральных регионах температура воздуха днем составит +1...+ 5, а ночью -1...-4.
В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3, а ночью -2...-4.
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Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.