Прогноз погоды на сегодня: В Украине мокрый снег с дождем и до +6 градусов

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3 градусов

На всей территории Украины сегодня, 23 марта, ожидается снег с дождем. Однако дневная температура воздуха во всех областях будет "плюсовая". Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны днем будет +5...+ 6, а ночью -2...-4. В северных и центральных регионах температура воздуха днем составит +1...+ 5, а ночью -1...-4.

На востоке страны, как передают синоптики, днем ожидается +3...+5, а ночью от 0 до -2. В южных областях также дожди со снегом. Днем будет +4..+ 6, а ночью -1..+1.

В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3, а ночью -2...-4.

Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.