live
Новости » Общество Читати новину українською

Прогноз погоды на сегодня: В Украине мокрый снег с дождем и до +6 градусов

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3 градусов

На всей территории Украины сегодня, 23 марта, ожидается снег с дождем. Однако дневная температура воздуха во всех областях будет "плюсовая". Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны днем будет +5...+ 6, а ночью -2...-4. В северных и центральных регионах температура воздуха днем составит +1...+ 5, а ночью -1...-4.

На востоке страны, как передают синоптики, днем ожидается +3...+5, а ночью от 0 до -2. В южных областях также дожди со снегом. Днем будет +4..+ 6, а ночью -1..+1.

В Киеве сегодня также будет снег с дождем, температура воздуха днем составит +1...+3, а ночью -2...-4.

Новости по теме: В ООН рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19

Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити. Фото Кузьмин о тюремной аббревиатуре на Офисе президента: Хотели приобщиться к европейской культуре - пожалуйста В ВРУ инициируют внеочередное заседание из-за протестов на возле Офиса президента Протест на Банковой: В Офисе президента назвали сумму причиненных убытков

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21