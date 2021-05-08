Прогноз погоды на сегодня: В Украине дожди, температура - до +22 градусов
В Киеве сохранится переменно облачная погода, без осадков
В Украине 8 мая ожидается дождливая погода в большинстве регионов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В частности, осадки ожидаются в южных, восточных и центральных областях, а также на Черниговщине и Сумщине.
На остальной территории страны будет облачно с прояснениями, однако осадки не предусматриваются.
Температура воздуха днем на западе составит от +11 до +14 градусов, на севере - от +12 до +15, на востоке - от +15 до +22, на юге - от +17 до +22, в центре - от +12 до +17.
В Киеве сохранится переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +15 градусов.
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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.