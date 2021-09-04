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Прогноз погоды на сегодня: В Украине будут преобладать дожди и ливни

Фото из открытых источников

Температура воздуха ожидается на уровне +15°...+21°

В Украине 4 сентября во многих областях на западе, в центре и на востоке страны пройдут дожди, местами - ливни. Температура воздуха будет на юге до 24°. на остальной территории +15°...+21°. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, на западе страны сегодня будут идти дожди. Сухая погода ожидается в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях. Температура будет на уровне +16°...+20°.

А прохладнее всего сегодня будет на севере Украины, где воздух прогреется до +15°...+16°. Будет сухо, небольшая облачность.

Также в некоторых центральных областях ожидаются небольшие дожди, в Полтавской области - ливни. Максимально столбики термометров поднимутся до + 22°.

На Востоке сегодня будет + 17°...+21°. В Луганской и Харьковской областях пройдут дожди.

Однако, теплее всего сегодня будет на юге Украины. В Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается до +24°, в Запорожской и в Крыму +19°...+21°. Без осадков, небольшая облачность.

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Как сообщалось ранее, в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме. В первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

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