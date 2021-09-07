Прогноз погоды на сегодня: Температура воздуха опустится до +14

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Во всех областях Украины будет переменная облачность и без осадков

В Украине на сегодня синоптики прогнозируют, что температура воздуха опустится до +14. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, во всех областях будет преобладать переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +16...+23, а ночью +3...+9, на севере - днем будет +14...+16, а ночью +3...+5.

Также на востоке ожидается днем +15...+18, а ночью +3...+5.

А в центре страны температура днем будет +16...+19, а ночью +3...+5.

Кроме этого, в столице Украины также будет сухо. Температура воздуха днем составит +17...+19, а ночью +4...+6.

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Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшие дни осадки не прогнозируются. Со среды, 8 сентября, в стране станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем.

Синоптики отметили, что сейчас в Украине первое "бабье лето". Оно обычно длится с конца августа, от Пречистой, до ориентировочно 11 сентября.

Также арктический фронт принес в Украину первые заморозки. Уже вчера ночью в ряде регионов наблюдались на поверхности почвы заморозки 0...-3°.