Прогноз погоды на сегодня: Потепление по всей Украине и дождь на Закарпатье

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Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+18 градусов

В Украине сегодня будет преобладать теплая погода. Однако, дожди прогнозируются только в Закарпатской области. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, в остальных регионах ожидается сухая погода.

В то же время температура воздуха в стране составит:

на западе днем будет +14...+18, ночью +7...+9;

на севере днем ожидается +15...+17, ночью +8...+10;

на востоке днем будет +16...+18, ночью +7...+9;

на юге днем прогнозируют +18...+21, ночью +9...+11;

в центре днем будет +16...+18, ночью +8...+11.

Кроме этого, в Киеве сегодня будет также солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +16...+18, а ночью +9...+11.

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Напомним, что ранее синоптики прогнозировали возвращение потепления в Украину. Температура воздуха в западных областях поднималась до +20 днем.

А в Киев теплая погода пришла с температурой +15...+17.

Также в Украине вчера прогнозировалась теплая солнечная погода с сильным ветром. В частности температура воздуха днем поднималась до +19 градусов.

В Киеве ожидалась теплая и сухая погода, с температурой воздуха днем +15...+17, а ночью до +6...+8.