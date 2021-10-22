Прогноз погоды на сегодня: Потепление по всей Украине и дождь на Закарпатье
Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+18 градусов
В Украине сегодня будет преобладать теплая погода. Однако, дожди прогнозируются только в Закарпатской области. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Как отмечается, в остальных регионах ожидается сухая погода.
В то же время температура воздуха в стране составит:
- на западе днем будет +14...+18, ночью +7...+9;
- на севере днем ожидается +15...+17, ночью +8...+10;
- на востоке днем будет +16...+18, ночью +7...+9;
- на юге днем прогнозируют +18...+21, ночью +9...+11;
- в центре днем будет +16...+18, ночью +8...+11.
Кроме этого, в Киеве сегодня будет также солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +16...+18, а ночью +9...+11.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали возвращение потепления в Украину. Температура воздуха в западных областях поднималась до +20 днем.
А в Киев теплая погода пришла с температурой +15...+17.
Также в Украине вчера прогнозировалась теплая солнечная погода с сильным ветром. В частности температура воздуха днем поднималась до +19 градусов.
В Киеве ожидалась теплая и сухая погода, с температурой воздуха днем +15...+17, а ночью до +6...+8.