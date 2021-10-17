Прогноз погоды на сегодня: Похолодание, туман и местами дожди

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В некоторых областях температура воздуха опустится ночью до -1 градуса

На всей территории Украины, кроме южных областей, сегодня преимущественно без осадков. Северную часть страны накроет туман, а температура воздуха опустится ночью до -1. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Как отмечается, на западе прогнозируется днем до +8...+13 градусов, а ночью температура воздуха упадет до +1...+4, в Карпатах ожидается мороз до -1.

Также в северных областях синоптики прогнозируют днем +9...+12, а ночью +2...+ 5 градусов, без осадков.

На востоке страны температура воздуха днем составит +11...+14 градусов, а ночью упадет до +3...+7.

А в южной части страны в течение суток ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха днем +12...+15, ночью +7...+10.

В то же время в центральных областях будет без осадков. Столбики термометра днем покажут +10...+12, а ночью +3...+6.

Кроме этого, сегодня в Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха в день составит +10...+12 градусов, а ночью снизится до +3...+5.

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Как сообщалось ранее, Украину ожидает резкое похолодание с заморозками. С понедельника в областях ухудшится погода.

В частности во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях пройдут дожди.