Прогноз погоды на сегодня: На севере и в центре Украины дожди

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Дневная температура воздуха ожидается в пределах +11...+15 градусов

В Украине сегодня ожидается дождливая погода. На севере и в центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Как отмечается, на Западе сегодня будет переменная облачность, без осадков, дневная температура до +11...+15, ночью от до +2...+5. На севере дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, днем до +11...+14, ночью до +2...+6.

Также в центральной части пройдут дожди в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, днем +12...+14, ночью +4...+6. На востоке сухо, днем +13...+16, ночью +1...+5.

Однако, на юге Украины днем до +10...+17, ночью до +6...+9, дождей не ожидается.

А в Киеве сегодня без осадков, днем +12...+14, ночью +4...+6. Ветер юго-западный, 5-8 метров в секунду.

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Напомним, что по данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагалась на уровне +7...+12°C.

В частности в День защитников и защитниц Украины и на Покров Пресвятой Богородицы на всей территории страны преобладала теплая погода без осадков.

Минимальную температуру обещали жителям Сумской, Черниговской и Волынской областей.