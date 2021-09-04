Прогноз погоды на неделю: В Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду

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Температура воздуха будет достигать +21 градуса

В воскресенье, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в западных областях температура воздуха будет колебаться от +15 до +19 градусов днем и от +4 до +7 градусов ночью. В северных и центральных регионах на термометрах можно будет позабавить днем +13...+18 градусов, а ночью +3...+8 градусов.

На юге температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+21 градус, а ночью +9...+11 градусов. Температура воздуха на востоке будет составлять от +15 до +18 градусов днем и от +5 до +8 градусов ночью.

В Киеве температура воздуха составит днем +15...+17 градусов, а ночью +6...+8 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+18°, в Карпатах +11...+12°, что близко к климатической норме. В первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что так же в пределах климатической нормы.