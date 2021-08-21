Прогноз погоды на 22 августа: В Украине будет тепло и без осадков

Фото из открытых источников

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+27 градусов

В воскресенье, 22 августа, в Украине ожидается теплая погода, осадков не предвидится. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как отмечают синоптики, ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17° с отметкой плюс, в восточных областях и на побережье морей местами +16...+18°, днем +23...+27°; в Карпатах ночью +7...+11°, днем +16...+21°.

В Киеве в воскресенье также без осадков, переменная облачность. Температура ночью +14...+16°, днем +24...+26°.

На полуострове Крым облачно с прояснениями. На термометрах можно будет увидеть +25...+27° днем и +16...+18° ночью.

Укргидрометцентр

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Напомним, что ранее в Украине ожидалась африканская жара. Как отметили синоптики, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения.