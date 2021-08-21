Прогноз погоды на 22 августа: В Украине будет тепло и без осадков
Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+27 градусов
В воскресенье, 22 августа, в Украине ожидается теплая погода, осадков не предвидится. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Как отмечают синоптики, ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-17° с отметкой плюс, в восточных областях и на побережье морей местами +16...+18°, днем +23...+27°; в Карпатах ночью +7...+11°, днем +16...+21°.
В Киеве в воскресенье также без осадков, переменная облачность. Температура ночью +14...+16°, днем +24...+26°.
На полуострове Крым облачно с прояснениями. На термометрах можно будет увидеть +25...+27° днем и +16...+18° ночью.
Напомним, что ранее в Украине ожидалась африканская жара. Как отметили синоптики, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения.