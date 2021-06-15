В Украине объявлено штормовое предупреждение на 16 июня

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Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый)

Синоптики объявили на среду штормовое предупреждение в Украине из-за грозы, града и шквалов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что 16 июня в южных и центральных областях следует ожидать грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

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Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый).

Сообщается, что страна в среду будет находиться между антициклоном с северо - запада и циклоном над Черным морем.

Погода на 16 июня Укргідрометцентр

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Напомним, ранее мы писали, что в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Специалисты считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.