В Украине объявлено штормовое предупреждение на 16 июня
Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый)
Синоптики объявили на среду штормовое предупреждение в Украине из-за грозы, града и шквалов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что 16 июня в южных и центральных областях следует ожидать грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.
Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый).
Сообщается, что страна в среду будет находиться между антициклоном с северо - запада и циклоном над Черным морем.
Напомним, ранее мы писали, что в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Специалисты считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.