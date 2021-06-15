live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 16 июня

Фото из открытых источников

Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый)

Синоптики объявили на среду штормовое предупреждение в Украине из-за грозы, града и шквалов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что 16 июня в южных и центральных областях следует ожидать грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Новости по теме: Грозы и дожди: В ближайшие три дня в Украине ожидается ухудшение погоды

Непогода будет соответствовать І уровню опасности (желтый).

Сообщается, что страна в среду будет находиться между антициклоном с северо - запада и циклоном над Черным морем.

Погода на 16 июня Укргідрометцентр

Новости по теме: Жара, засуха и бури с градом: Синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине

Напомним, ранее мы писали, что в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Специалисты считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение В селе под Киевом мужчина обстрелял соседей из-за лая собаки Под Киевом разыскивают арестованного, сбежавшего из зала суда Кинематограф для туристов: Сколько стоит попасть на места съемок культовых лент в Украине

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект