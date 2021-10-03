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Продажи Tesla растут, несмотря на мировой дефицит микрочипов

Tesla

 Фото из открытых источников

Продажи выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Корпорация Tesla сообщила о том, что за III квартал 2021 года продала более 241 тысячи электромобилей по всему миру, не смотря на глобальную нехватку микрочипов. Об этом пишет Associated Press.

Продажи выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla поставила 140 тысяч электрокаров. 

При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал. Такие данные привела исследовательская компания FactSet. 

Всего за этот год корпорация поставила около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499 550 штук. 

Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тысяч электромобилей по всему миру.

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Ранее сообщалось, что американская компания Tesla решила приостановить продажу своих электромобилей за биткоин – учитывая экологический ущерб от майнинга и операций с этой криптовалютой.

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