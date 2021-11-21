Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

Национальная служба здоровья Украины

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно лишь с помощью вакцинации

Генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительного прививка от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год. Об этом сообщает Welt.

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно лишь с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививку от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.

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Напомним, Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавируса производства компании Merck. Сейчас ЕМА изучает данные о применении препарата "Паксловид", разработанного компанией Pfizer.