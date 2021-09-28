Прививки в Украине: Количество введения первых доз вакцины выросло почти на 25%
С начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человека
В Украине за минувшие сутки 27 сентября 2021 года вакцинировались против коронавируса 119 378 человек. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированные - 49 374 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.
Отмечается, что с момента объявления желтого уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%.
В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки и 344 центра вакцинации.
В ведомстве подчеркнули, что от начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 12 359 741 прививка.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической прививкой.