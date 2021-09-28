Прививки в Украине: Количество введения первых доз вакцины выросло почти на 25%

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С начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человека

В Украине за минувшие сутки 27 сентября 2021 года вакцинировались против коронавируса 119 378 человек. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированные - 49 374 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

Отмечается, что с момента объявления желтого уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%.