Прививка вакциной Moderna: В Минздраве назвали регион, где еще остался препарат

Его перенаправят на национальный уровень

По состоянию на сегодня в Украине осталось до 4 тыс. доз вакцины Moderna - все они находятся в медучреждениях Ровенской области. Об заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокуса".

В частности, чиновник отметил, что препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями.

Срок ее использования - до 31 декабря 2021 года, но после разморозки - 30 дней.

"Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тысячи доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем", - заявил Кузин.

Напомним, в конце августа в Минздраве сообщили, что вакцину Moderna завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз и этого хватит для прививки второй дозой всех желающих. Впрочем, в дальнейшем поставок препарата этого производителя не ожидается.

Позже ведомство разрешило комбинировать вакцины против коронавируса. В частности, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую - можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот.

К слову, исследование центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что препарат компании Moderna является наиболее эффективным от госпитализации при COVID-19 среди других вакцин.