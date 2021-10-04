home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Прививка вакциной Moderna: В Минздраве назвали регион, где еще остался препарат

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

Его перенаправят на национальный уровень

По состоянию на сегодня в Украине осталось до 4 тыс. доз вакцины Moderna - все они находятся в медучреждениях Ровенской области. Об заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокуса".

В частности, чиновник отметил, что препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями.

Срок ее использования - до 31 декабря 2021 года, но после разморозки - 30 дней.

"Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тысячи доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем", - заявил Кузин.

Новости по теме: Глава компании Moderna заявил, что завершение COVID-пандемии ожидается в следующем году

Напомним, в конце августа в Минздраве сообщили, что вакцину Moderna завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз и этого хватит для прививки второй дозой всех желающих. Впрочем, в дальнейшем поставок препарата этого производителя не ожидается.

Позже ведомство разрешило комбинировать вакцины против коронавируса. В частности, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую - можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот.

К слову, исследование центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что препарат компании Moderna является наиболее эффективным от госпитализации при COVID-19 среди других вакцин.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украине надо "послать подальше" нефтегазовую мафию и соглашаться на формулу "прямые поставки газа из РФ + скидка 25 %" РФ начала поставлять газ в Венгрию в обход Украины: Эксперт оценил потери Контракт с "Газпромом" обеспечил Венгрии будущее, которого лишилась Украина, – политолог Украина должна инвестировать в собственную газодобычу, сегодня нужно найти и наказать виновных, - эксперт

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект