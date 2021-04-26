live
Новости » Общество Читати новину українською

Привитым Covishield вторую дозу сделают вакциной корейского производства, - иммунолог

Фото из открытых источников

Вакцина Covishield и SkBio имеют одинаковую технологию изготовления

Вакцины от коронавируса Covishield и SkBio являются взаимозаменяемыми и могут использоваться для введения первой дозы препарата при одинаковых условиях. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий, передает Укринформ. 

"Есть ли она взаимозаменяема вакцине Covishield? Так это вакцина не просто одна, а она взаимозаменяема, потому что по своей технологии изготовлена так же. Люди, получившие первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу вакциной SkBio", - отметил он. 

При этом Лапий добавил, что COVID-вакцина SkBio получила разрешение на экстренное использование от Всемирной организации здравоохранения. Кроме этого, этот препарат относится к векторных вакцин. То есть, он вводится по той же схеме, как и вакцина, изготовленная непосредственно AstraZeneca. В частности, это две дозы с интервалом 4-12 недель.

Новости по теме: Вакцинация от COVID-19 в Украине: Почему от прививок отказываются даже медики?

Напомним, вчера, 25 апреля, в Киеве и еще не восьми областях не сделали ни одной прививки от коронавируса. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Гильдия киноактеров США назвала победителей ежегодной премии Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира Букеровская премия-2021 огласила длинный список номинантов

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |