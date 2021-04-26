Привитым Covishield вторую дозу сделают вакциной корейского производства, - иммунолог

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Вакцина Covishield и SkBio имеют одинаковую технологию изготовления

Вакцины от коронавируса Covishield и SkBio являются взаимозаменяемыми и могут использоваться для введения первой дозы препарата при одинаковых условиях. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий, передает Укринформ.

"Есть ли она взаимозаменяема вакцине Covishield? Так это вакцина не просто одна, а она взаимозаменяема, потому что по своей технологии изготовлена так же. Люди, получившие первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу вакциной SkBio", - отметил он.

При этом Лапий добавил, что COVID-вакцина SkBio получила разрешение на экстренное использование от Всемирной организации здравоохранения. Кроме этого, этот препарат относится к векторных вакцин. То есть, он вводится по той же схеме, как и вакцина, изготовленная непосредственно AstraZeneca. В частности, это две дозы с интервалом 4-12 недель.

Напомним, вчера, 25 апреля, в Киеве и еще не восьми областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.