Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID-19
Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", - написал он.
Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
"Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.