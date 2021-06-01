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Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко

Виктор Ляшко

 UA: Украинское радио

Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID-19

Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", - написал он.

Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

"Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія", - сообщил министр.

Новости по теме: ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac, которой прививают украинцев

Ранее сообщалось, что 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

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