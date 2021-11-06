Приватбанк приостановит работу в ночь на 7 ноября: Причина

Банк проведет технические работы в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций

"В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года Приватбанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов... В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01:00 и до 04:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

В Приватбанке добавили, что обновляют программное обеспечение в преддверии высокого сезона покупательской активности, который начинается с Черной пятницы (26 ноября) и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Отмечается, что банк проведет технические работы в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

Напомним, ранее мы писали, что ПриватБанк вводит новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц