Приобретенный после COVID-19 иммунитет не предохраняет от повторного заражения, - Минздрав

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Кроме этого, в ведомстве отметили, что тяжесть течения болезни также зависит от предыдущего инфицирования

Приобретенный иммунитет после перенесенного COVID-19 не исключает повторного заболевания коронавирусной болезнью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным. Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете снова этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если все же они инфицируются, то они переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

"Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус", - пояснили в ведомстве.

При этом добавляется, что наличие антител не повод отказываться от вакцинации против коронавируса.

"После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин, можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни", - отметили в Минздраве.

Кроме этого, в ведомстве предостерегают от необходимости сдачи теста на антитела к COVID-19 перед прививкой.

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Напомним, ранее инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что даже при наличии антител можно повторно инфицироваться.