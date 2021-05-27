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Приобретенный иммунитет к COVID-19 может сохраняться более года, - исследование

Иллюстративное фото

Также он улучшается после вакцинации

Новые исследования показывают, что приобретенный иммунитет к коронавирусной болезни может сохраняться по меньшей мере год или даже на всю жизнь. Об этом сообщает The New York Times

Согласно сообщению, в двух исследованиях участвовали люди, переболевшие COVID-19 около года назад.

Первое исследование, опубликованное в журнале Nаture, показало, что клетки, которые хранят память о вирусе, хранятся в костном мозге и могут выбрасывать антитела по мере необходимости.

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Результаты другого исследования, обнародованные на сайте для биологических исследований BioRxiv, показали, что так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться по меньшей мере 12 месяцев после первичного заражения.

Как отмечается, можно сделать общий вывод о том, что большинству людей, которые выздоровели от COVID-19 и которым позже сделали прививку, не будут нужны "усилители вакцин".

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В то же время люди, которые никогда не были заражены, будут нуждаться в повторной вакцинации, так же как и те, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

Как отметил руководитель одного из исследований, иммунолог из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорк Мишель Нусенцвейг, В-клетки памяти, образованные в ответ на заражение SARS-CoV-2 и усиленные вакциной, настолько мощные, что препятствуют даже новым вариантам вируса.

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Напомним, ранее стало известно, что Мальта первой среди стран Европейского Союза заявила о формировании коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19, в стране вакцинировали 70% взрослого населения по крайней мере одной дозой. 

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