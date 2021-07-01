Принцы Уильям и Гарри открыли в Лондоне статую принцессы Дианы
Открытие статуи состоялось в день рождения леди Ди. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет
Сегодня, 1 июля, в 60-й день рождения принцессы Уэльской Дианы, возле Кенсингтонского дворца в Лондоне открыли ее статую. Об этом сообщает пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.
Как отмечается, в церемонии принимали участие сыновья леди Ди - 39-летний наследниц британского престола принц Уильям и 36-летний принц Гарри, который специально прилетел для этого из США.
"В этот день, который должен был бы стать 60-м днем рождения нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, благодаря которым она стала силой добра во всем мире, изменив к лучшему множество жизней. Каждый день нам хотелось бы, чтобы она до сих пор была с нами, и мы надеемся, что эта статуя вовек будет служить символом ее жизни и ее наследия", - говорится в совместном заявлении принцев.
Как известно, автором статуи стал известный скульптор иен Ранк-Броудли. Он изобразил покойную принцессу, известную благотворительницу в окружении троих детей. Прическа и одежда леди Ди соответствуют тому, как она выглядела в последние годы своей жизни, пишет Evening Standard.
На открытие принцы пригласили брата Дианы, графа Чарльза Спенсера и сестер, Леди Сару и леди Джейн.
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Напомним, младший принц, герцог Сассекский, Гарри оставил дома жену Меган Маркл и детей, Арчи и новорожденную Лилибет Диану. Девочка, которую назвали в честь прабабушки Ее Величества королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы, появилась на свет 4 июня.