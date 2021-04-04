Принца Гарри заметили на прогулке с собакой у океана
Герцог Сассекский прогуливался по пляжу босиком и в шортах
Внучка королевы Великобритании принца Гарри увидели неподалеку от дома в Калифорнии, когда он выгуливал собаку на берегу Тихого океана. Об этом сообщает People.
Согласно сообщению, герцога Сассекского увидели на пляже 1 апреля в Санта-Барбаре. Собака Гарри и Меган по имени Пула присоединилась к нему и весело играла посреди волн океана, а принц расслабленно смотрел на нее и пейзаж.
Гарри был одет в удобные синие шорты и белую футболку, а также кепку и солнцезащитные очки.
Инсайдер издания People признался, что у него отличные отношения с собакой и он Пулу выгуливает без поводка.
"Он делал это так же как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком", – рассказал информатор.
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Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время встретилась со старшим сыном, наследником престола, принцем Чарльзом. Они прогулялись по садам Фрогмор-хаус, расположенного неподалеку от Виндзорского замка.