Принца Гарри заметили на прогулке с собакой у океана

Принц Гарри Фото из открытых источников

Герцог Сассекский прогуливался по пляжу босиком и в шортах

Внучка королевы Великобритании принца Гарри увидели неподалеку от дома в Калифорнии, когда он выгуливал собаку на берегу Тихого океана. Об этом сообщает People.

Согласно сообщению, герцога Сассекского увидели на пляже 1 апреля в Санта-Барбаре. Собака Гарри и Меган по имени Пула присоединилась к нему и весело играла посреди волн океана, а принц расслабленно смотрел на нее и пейзаж.

Гарри был одет в удобные синие шорты и белую футболку, а также кепку и солнцезащитные очки.

Инсайдер издания People признался, что у него отличные отношения с собакой и он Пулу выгуливает без поводка.

"Он делал это так же как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком", – рассказал информатор.

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