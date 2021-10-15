Принц Уильям раскритиковал состоятельных людей за полеты в космос

По его мнению, сначала надо спасти нашу планету, а потом покорять космос

Наследник британского престола, принц Уильям раскритиковал богатых людей, которые тратят огромные средства на космический туризм , и призвал сначала спасти нашу планету. Об этом он сказал в интервью ВВС .

"Для начала нужно решать проблемы на Земле, а затем покорять космос. Нам нужны самые большие умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить", - подчеркнул герцог Кембриджский.

Кроме того, внук королевы Елизаветы II выразил беспокойство по поводу мира, который унаследуют его собственные дети.

"Було бы абсолютной катастрофой, если бы мой 8-летний старший сын принц Джордж через 30 лет поднял бы те же вопросы. Молодые люди сейчас растут там, где их будущее постоянно находится под угрозой. Это очень нервирует и, знаете, вызывает беспокойство", - отметил Уильям.

Также будущий король Великобритании призвал мировых лидеров воплотить слова в жизнь на саммите относительно климата, известном как COP26, который состоится в октябре-ноябре в Глазго.

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Напомним, в июле этого года американский предприниматель, самый богатый человек мира Джефф Безос совершил полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin вместе с тремя космическими туристами. Они находились в невесомости несколько минут.

А в эту среду, 13 октября, известный 90-летний голливудский актер канадского происхождения Уильямом Шетнером, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek), совершил полет в космос в составе экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin.