Приложение "Дія" не планируют продавать в другие страны, — Федоров

Команда Мінцифри сфокусирована на главной цели - оцифровать 100% услуг в Украине

"Мы имели уже не одно общение с разными странами, компаниями. Я вам скажу честно, если бы мы хотели сфокусироваться на этом вопросе и где-то продать похожую технологию или помочь внедрить что-то похожее в любой другой стране, то мы бы это уже сделали... Мы сфокусированы на работе. И сейчас нет цели создать и продать в другие страны "Дію" или похожий продукт", - рассказал он.

Федоров подчеркнул, что команда Минцифры сфокусирована на главной цели - оцифровать 100% услуг в Украине.

"Какова наша цель до конца 2024 года? Мы хотим оцифровать 100% всех услуг. Хотим, чтобы максимальное число - 95-100% людей - имело доступ к интернету, неважно где - в маленьком населенном пункте, посередине дороги или когда ты едешь поездом.

И мы хотим, чтобы люди умели пользоваться технологиями, что очень важно, чтобы все были равными. А если ты не можешь или не имеешь доступа к технологиям, у тебя нет смартфона, компьютера, то чтобы человек приходил в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и там получал качественные услуги гораздо быстрее, чем это было еще вчера", - заверил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в приложении "Дія" появился сертификат для людей, выздоровевших от COVID-19. Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему.