Прикарпатье стало самым худшим в Украине по охвату вакцинации против COVID-19

Низкие темпы вакцинации повлияют на количество случаев коронавируса осенью

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел беседу с руководством Ивано-Франковской области и председателями общин региона по поводу того, что Ивано-Франковская область стала самой худшей среди всех регионов Украины по охвату вакцинации. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook .

"К сожалению, область по охвату вакцинацией самая худшая из всех 25 регионов. И сдвигов к улучшению пока не отмечаем", - сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что низкие темпы вакцинации повлияют на количество случаев коронавируса осенью.

Напомним, ранее мы писали, что Центр экономики здравоохранения KSE заявил, что в Украине продолжают наращивать темпы вакцинации. Однако этого недостаточно, чтобы выйти на показатель у 70% вакцинированного взрослого населения к концу 2021 года.

Сейчас темпы прививок в нашей стране превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю, но этого все еще недостаточно.