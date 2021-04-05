При 25 тысячах COVІD-больных ежедневно придется ввести медицинскую сортировку, - врач

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При увеличении больных COVID-19 пациентов не будет хватать врачей

Если в течение недели суточная заболеваемость COVD-19 достигнет 25 тысяч, врачи будут вынуждены проводить медицинскую сортировку при оказании помощи. Об этом заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров, передает "Укринформ".

"Если в течение этой недели количество новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч, очень не хочется этого говорить, но мы будем стоять на грани сортировки... Если в течение этой недели мы будем иметь 25 тысяч (больных в сутки, – ред.) в течение всей недели – это будет катастрофа для медицинской системы. И даже если каким-то чудом мы найдем койки, найдем – теоретически – кислород, мы не найдем квалифицированных работников, которые будут оказывать эту помощь, поскольку все они задействованы для оказания помощи тем пациентам, которые сейчас ее требуют", – отметил Дубров.

"Пациенты находятся в переоборудованных инфекционных отделениях без надлежащей помощи... Да, врачи-терапевты, врачи-инфекционисты уже научились проводить СИПАП (Constant Positive Airway Pressure, CPAP – неинвазивная искусственная вентиляция легких, – ред.) – то, что ранее проводилось исключительно в отделениях интенсивной терапии. Но проводят респираторную поддержку по применению аппаратов СИПАП-терапии и в терапевтических отделениях. И здесь вопрос критический – максимально быстро нам необходимо уменьшить количество новых случаев", – заявил Дубров.

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