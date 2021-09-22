Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, - СБУ

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Всего высшему руководству угрожали 25 раз

Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины. Об сообщает РБК-Украина сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из которых 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь.

Как известно, с 2019 года на посту президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, которые причастны к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание-пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в адрес первых лиц государства поступили сообщения от неизвестного с угрозами. Подозреваемого уже задержали.